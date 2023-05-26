Tunus'ta insan kaçakçısı 5 kişi tutuklandı

Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabili, Tunus'ta düzensiz göç organize edenlere yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cebabili, operasyonlarda ülkenin güneyindeki Sfaks ve Mehdiyye şehirlerinde 5 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Zanlıların "deniz sınırlarından kontrolsüz geçmek amacıyla çete kurmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını aktaran Cebabili, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Tunus Ulusal Muhafızlar birimi dün de hakkında gıyaben 79 yıl hapis cezası bulunan "düzensiz göç çetesi organizatörünün" yakalandığını duyurmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı denizde can veriyor.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 18-27 Nisan arasında 210 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.(AA)