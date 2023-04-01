﻿Tunus’ta kuraklık nedeniyle su kullanımına kota konuldu

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki kuraklıkla mücadelede konusunda alınan tedbirler hakkında bilgi verildi.

Araba yıkamanın, yeşil alanların sulanmasının ve sokakların şebeke suyuyla temizlenmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, kararı ihlal edenler hakkında para cezası uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada, su kullanımında geçici olarak kota uygulanacağı ve "kota sisteminin" 30 Eylül'e kadar süreceği kaydedildi

Öte yandan, kamuya ait Tunus Su Dağıtım Şirketi (SONADE) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuraklıkla mücadele kapsamında şebeke suyunda belirli saatlerde kesintiye gidileceğini duyurdu.

Açıklamada, su kesintisinin eylül ayı sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

TUNUS’TA BU YIL KIŞ AYINDA YAĞIŞ DÜŞÜK SEVİYEDE KALDI

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsü verilerine göre 2022 kışı, 1950 yılından bu yana yaşanan en sıcak kışların arasında üçüncü sırada yer aldı.

Her yıl eylül ayından itibaren yağışlı havanın etkisine giren Tunus’ta, bu yıl kış aylarında yağışların çok düşük seviyede kalması ülke genelindeki barajlardaki doluluk oranını olumsuz etkiledi.

Tarım Bakanlığı Su İşleri Planlama Dairesi Genel Müdürü Hammadi el-Habib Ocak ayında yaptığı açıklamada, ülkedeki su krizinin yaşamı tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. (AA)