Tunus'ta muhalif lider Gannuşi açlık grevine başladı

Kaynak: İHA
Tunus'ta muhalif lider Gannuşi açlık grevine başladı
Tunus'ta cezaevinde bulunan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, açlık grevine başladı.

Tunus’un ana muhalefeti konumunda bulunan Nahda Hareketi’nin lideri Raşid el-Gannuşi’nin cezaevinde açlık grevine başladığı bildirildi. Parti sözcüsü Imed Khemiri yaptığı açıklamada, 82 yaşındaki Gannuşi'nin siyasi mahkumların kötü durumuna ve özgürlüklerinin ihlal edilmesine dikkat çekmek için dün açlık grevine başladığını, ülkede yeniden demokrasiye dönülmesini talep ettiğini söyledi.

2011’deki devrimden sonra Tunus’ta iktidara gelen Nahda Hareketi’nin lideri Gannuşi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 Nisan 2023’te tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 6 muhalif siyasetçi de geçtiğimiz hafta “tutuksuz yargılanma” talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Gannuşi, ayrıca 2019’daki seçim kampanyaları sırasında dış finansman aldığı gerekçesiyle 1 Şubatta 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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