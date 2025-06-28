Tüp bebekte yapay zeka dönemi!

Tüp bebek (IVF) tedavisinde devrim niteliğinde bir dönem başladı. Embriyo seçiminde geleneksel yöntemleri geride bırakan bu yenilikçi yaklaşım, başarı oranlarını önemli ölçüde artırdı.

Yapay zeka algoritmaları ve gelişmiş görüntüleme sistemleri, embriyoların hem morfolojik hem de genetik açıdan detaylı analizini sağlayarak en sağlıklı embriyonun seçilmesine olanak tanıyor.

Merkezde kullanılan embriyoskop teknolojisi, embriyoların gelişimini 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek en doğru verileri sundu.

Yapay zeka, embriyoların tutunma potansiyelini değerlendirirken, kadının yaşı, infertilite süresi ve nedeni gibi bireysel faktörleri de hesaba katarak kişiye özel tedavi planları oluşturdu. Bu multidisipliner yaklaşım, tedavi sürecinin etkinliğini artırırken, ailelere güvenli ve bilimsel çözümler sundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yapay zekanın tüp bebek tedavisindeki etkisi, dünya genelinde yapılan bilimsel araştırmalarla da desteklendi. Human Reproduction dergisinde yayımlanan bir çalışmada, yapay zeka destekli embriyo seçiminin gebelik başarı oranlarını %15-20 oranında artırdığı belirtildi.

Imperial College London’dan Dr. Thomas Heinis, Euronews’e verdiği demeçte, “Açıklanabilir yapay zeka, sağlık hizmetlerinde kritik bir araç haline geliyor. Embriyo seçiminde riskleri en aza indirerek daha sağlıklı gebelikler elde edilebiliyor” dedi.

Ayrıca, Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Dr. Beverley Vollenhoven liderliğinde yürütülen bir araştırma, yapay zeka algoritmalarının embriyo kalitesini değerlendirmede insan uzmanlara kıyasla daha yüksek doğruluk sağladığını ortaya koydu. Vollenhoven, “Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz ederek klinisyenlere daha kesin tedavi önerileri sunuyor. Bu, özellikle tekrarlayan başarısızlık yaşayan çiftler için umut verici” açıklamasında bulundu.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

ABD’de bulunan Cleveland Clinic’in Üreme Tıbbı Bölümü Direktörü Prof. Dr. Tomer Singer, yapay zekanın tüp bebek alanındaki potansiyeline dikkat çekti:

“Yapay zeka, embriyo seçiminde objektif bir değerlendirme sunarak insan hatalarını azaltıyor. Bu teknoloji, özellikle genetik tarama süreçlerinde devrim.”

Singer, yapay zekanın etik kullanımı için hasta mahremiyetine yönelik sıkı düzenlemelerin önemine de vurgu yaptı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden embriyoloji uzmanı Dr. Dagan Wells ise, “Yapay zeka, embriyoların gelişim süreçlerini mikroskobik düzeyde analiz ederek, insan gözünün göremediği detayları ortaya çıkarıyor. Bu, sağlıklı bebek doğum oranlarını artıran bir oyun değiştirici” diyerek teknolojinin dönüştürücü etkisini özetledi.

Merkezde tedavi gören 38 yaşındaki bir hasta, üç başarısız tüp bebek denemesinin ardından yapay zeka destekli embriyo seçimiyle sağlıklı bir gebelik elde etti. Bu tür hikayeler, teknolojinin insan hayatına dokunan sonuçlarını gözler önüne seriyor.

GELECEĞE BAKIŞ

Yapay zekanın tüp bebek tedavisindeki rolü, sadece embriyo seçimiyle sınırlı kalmadı.

Uzmanlar, gelecekte yapay zekanın fertilite tahmin modelleri, yumurta kalitesi değerlendirmesi ve tedavi süreçlerinin optimizasyonunda daha aktif bir rol oynayacağını öngördü. Ancak, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte veri gizliliği ve etik kullanımı gibi konular da tartışma gündeminde.