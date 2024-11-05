TÜPRAŞ'ta patlama! Dumanlar yükseliyor

Kocaeli Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ’ta öğleden sonra saat 13.20 sularında patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgeye itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri hızlıca intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İkinci bir patlama ihtimaline karşı fabrika tahliye edilirken, bölgede bulunan evler de önlem amaçlı boşaltılmaya başlandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

TÜPRAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan patlamaya ilişkin TÜPRAŞ'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün saat 13:30 sıralarında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

HİSSELER DÜŞTÜ

Patlamanın ardından, Tüpraş’ın hisselerinde yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi.

TÜPRAŞ HAKKINDA

KOÇ Holding grubuna ait olan TÜPRAŞ; İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört rafinerisinde yıllık toplam 30 milyon tonluk ham petrol işlem kapasitesine sahip. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi ve enerji sektörünün lider oyuncularından TÜPRAŞ, Avrupa'nın 7. büyük rafineri şirketi ve Akdeniz havzasının en kompleks rafinerilerinden biri konumunda bulunuyor. Ditaş Denizcilik, Körfez Ulaştırma, Tüpraş Trading UK, Entek Elektrik ve Tüpraş Ventures iştirakleriyle ülke enerjisine katkı sağlıyor.

İzmit Rafinerisi, 1961 yılında 1 milyon ton/yil ham petrol işleme kapasitesi ile üretime başlarken, yıllar içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve dönüşüm ünite yatırımları sonucunda rafinerinin tasarım kapasitesi, 2019 yılında 11,3 milyon ton/yıl olarak tescil ettirilmişti.

İzmit Rafinerisi, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin devreye girmesinin ardından ulaştığı 14,5'lik Nelson Kompleksite Endeksi ile dünyanın dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerinden biri haline geldi.