TÜPRAŞ'tan ilk çeyrekte dev yatırım

Kaynak: Haber Merkezi
TÜPRAŞ'tan ilk çeyrekte dev yatırım
Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ'tan ilk çeyrekte çevreye 256 milyon dolarlık yatırım yaptığı açıklandı. Yatırımların karbon emisyonunun azaltılmasında kullanılması planlanıyor.

TÜPRAŞ'tan Kamu Aydınlatma Platformuna yatırım açıklaması... İlk çeyrekte TÜPRAŞ'ın 256 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtilen yapılan açıklamaya göre 24 Kasım 2021’de açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında gerçekleştirileceği kaydedildi.

TÜPRAŞ'tan Kamu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, kimyasal ürünler üretmek ve Kapsam 3 emisyonu azaltılmasını sağlamak için 256 Milyon ABD doları değerinde bedelin yatırım için kullanılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ‘İzmit ve İzmir Rafinerisi Propilen Splitter Projesi’ ile ‘İzmir Rafinerisi Propan Propilen Depolama ve Satış Sistemi Tesisi Projesi’ yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.

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