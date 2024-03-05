Tüpraş'tan temettü kararı. Ne zaman dağıtılacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Tüpraş'tan temettü kararı. Ne zaman dağıtılacak?
Tüpraş, hisse başına net 9 lira 34 kuruş temettü dağıtma kararı aldı. Temettülerin 5 Nisan'da verilmesi planlanıyor.

Tüpraş'tan temettü ödeme kararı... Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) gönderilen açıklamada hisse başına brüt 10,38 TL (net 9,34 TL) temettü ödemesi yapılmasının genel kurula sunulacağı kaydedildi. Temettülerin dağıtım ve ödeme tarihleri de belli oldu.Buna göre dağıtım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak.

Açıklamada şöyle dendi: "Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının; 20 milyar lira ortaklara birinci kar payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesin karar verildi."

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketin likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verildiği de belirtildi.

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