Tüpten sızan gaz infilak etti

Kaynak: İHA
Tüpten sızan gaz infilak etti
Trabzon’un Araklı ilçesinde tüpten sızan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi’nde sabah namazı için kalkan Ali Sil’in sobayı yakmak istediği sırada evde patlama meydana geldi. Patlamada Ali Sil’in eşi Ümmühan Sil vücudunun yerlerinde meydana gelen yanıklar nedeniyle yaralandı.

Patlamayı duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ümmihan Sil’e yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş çapta inceleme başlatılırken patlamanın tüpten sızan gaz nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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