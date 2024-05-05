Tur otobüsü yolun ortasında alev alev yandı

Sakarya’dan Edirne’ye giden tur otobüsünün motor bölümünde arıza meydana geldi. Otobüsün şoförü aracı tamirhaneye götürürken bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükselmesi sonrası otobüs şoförü yolcuları tahliye etti.

Yangına ilk müdahaleyi ellerine yangın tüplerini alan çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste yer alan yolcular başka bir otobüse alındı.

“BİR ANDA DUMANLAR GELMEYE BAŞLADI"

Yolcu Nurten Tuncalın, "Şoförümüz 'Yağ akıtıyor' dedi. Ustayı aradı, usta 'Gelin' demiş, oraya gidiyorduk. Bir anda dumanlar gelmeye başladı arkadan. Şoförümüz kapıları açtı, dışarı çıktık arkadan alev aldı. Biz Edirne’ye gidiyorduk Kakava Şenliklerine" dedi.Yangına müdahale eden vatandaşlardan Murat Şimşek, "İşletmemiz var yan tarafta, arkadaşlarla birlikte olayı fark ettiğimizde beklemeksizin yangın tüpüyle müdahale ettik. Hakikaten araç yanmaya başladığında dehşet bir görüntüydü" dedi.Yolcu Sevim Kurtuldu ise, "Sakarya’dan Edirne’ye gidiyorduk, bir sevinçle bir heyecanla bindik; ama başımıza bu felaket geldi. Rabbim bununla bıraksın çok büyük panik yaşadım. Elim ayağım titredi" diye konuştu.