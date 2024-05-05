Tur otobüsü yolun ortasında alev alev yandı

Kaynak: DHA
Tur otobüsü yolun ortasında alev alev yandı
Sakarya’dan Edirne’ye Kakava Şenlikleri için gidenleri taşıyan tur otobüsü Başakşehir’de yolun ortasında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Sakarya’dan Edirne’ye giden tur otobüsünün motor bölümünde arıza meydana geldi. Otobüsün şoförü aracı tamirhaneye götürürken bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükselmesi sonrası otobüs şoförü yolcuları tahliye etti.

istanbul-sakaryadan-edirneye-giden-t-49574-3.jpg

Yangına ilk müdahaleyi ellerine yangın tüplerini alan çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste yer alan yolcular başka bir otobüse alındı.

istanbul-sakaryadan-edirneye-giden-t-49574-2.jpg

“BİR ANDA DUMANLAR GELMEYE BAŞLADI"

Yolcu Nurten Tuncalın, "Şoförümüz 'Yağ akıtıyor' dedi. Ustayı aradı, usta 'Gelin' demiş, oraya gidiyorduk. Bir anda dumanlar gelmeye başladı arkadan. Şoförümüz kapıları açtı, dışarı çıktık arkadan alev aldı. Biz Edirne’ye gidiyorduk Kakava Şenliklerine" dedi.Yangına müdahale eden vatandaşlardan Murat Şimşek, "İşletmemiz var yan tarafta, arkadaşlarla birlikte olayı fark ettiğimizde beklemeksizin yangın tüpüyle müdahale ettik. Hakikaten araç yanmaya başladığında dehşet bir görüntüydü" dedi.Yolcu Sevim Kurtuldu ise, "Sakarya’dan Edirne’ye gidiyorduk, bir sevinçle bir heyecanla bindik; ama başımıza bu felaket geldi. Rabbim bununla bıraksın çok büyük panik yaşadım. Elim ayağım titredi" diye konuştu.

istanbul-sakaryadan-edirneye-giden-t-49574-1.jpg

Son Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi Dünya
Selin vurduğu Brezilya’daki can kaybı 66’ya yükseldi
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza Gündem
Yaya önceliği olan yerlerde araç kullananlara 37 bin TL ceza
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu dileyip mumu üfleyen kadın sonra olanlar karşısında şok geçirdi
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti Gündem
Düğün magandaları karayolunda halay çekerek trafiği felç etti
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı Magazin
Karnı burnunda yeni yaşını kutlayan Burcu Biricik kızının adını açıkladı
Üzüm bağlarını dolu vurdu Yerel Haberler
Üzüm bağlarını dolu vurdu