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Tur teknesi alabora oldu: 1 kişi öldü

Kapasitesinden fazla yolcu alan bir tur teknesi battı. 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise boğulmaktan kurtarıldı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 13:37
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Tur teknesi alabora oldu

Tur teknesi alabora oldu: 1 kişi öldü
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Filipinler'de Sorsogon eyaletinin Matnog bölgesi açıklarında 12 kişinin bulunduğu bir tur teknesi alabora oldu. Dün yerel saatle 16.30 sıralarında meydana gelen kazada sahil güvenlik ekipleri ve bölgedeki tekneler 11 kişiyi kurtarmayı başardı. Sahil Güvenlik açıklamasında 62 yaşındaki bir yolcunun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.


Yapılan ilk incelemede, teknenin aşırı yükleme nedeniyle alabora olduğu belirlendi. Tekne kaptanı kazanın ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yerel yetkililer, bölgede kayıt dışı turistik gezi düzenleyen teknelerin oluşturduğu güvenlik riskine karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı. (İHA)

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