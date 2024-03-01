Turabi'den iddialı paylaşım: "Müzik dünyasını sarsmaya geliyorum"

Survivor'da yaşadığı talihsiz sakatlık yüzünden diskalifiye olan Turabi Çamkıran, yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerinde topladı.

Sakatlığı nedeniyle Survivor All Star 2024'ten erken ayrılan ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını belirten Turabi'den yeni bir paylaşım geldi.

Her paylaşımı merakla takip edilen Turabi son paylaşımıyla yine gözleri üzerine çevirmeyi başardı.

Survivor'ın en popüler yarışmacılarının başında gelen Turabi başına gelen talihsiz sakatlık sebebiyle Survivor'dan beklenenden erken ayrılmak durumunda kaldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Turabi, hakkında çıkan yalan haberler hakkında bir paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Turabi sosyal medyanın gündemine oturdu.

'BEYBİ BEYBİ' YAKINDA HER YERDE

Turabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;

"Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona gönül koysun. İnanmayın arkadaşlar sahtekar hesaplara halen tedavideyim. Dominik'te değilim başka bir Latin ülkesindeyim. Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda yeni müzik kariyerim için besteler ve müzikler yapıyorum. Müzik dünyasını sarsmaya geliyorum. Değişik bir yorumla geliyorum. Herkes üzerine düşeni alacak parçalarım da. Turbo Turabi, 'Beybi beybi' yakında her yerde..."

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