Türban takmayan kadınları ‘dış güç’ ilan etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesindeki zorunlu türban ihlalinin bir "düşman komplosu" olduğunu söyledi ve bunu ihlal ettiği tespit edilen kadınlara karşı yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.

Perşembe günü televizyondan yayınlanan konuşmasında Reisi, İran’ın düşmanlarının türbana itaatsizliği teşvik etmek için titizlikle plan yaptıklarını ve İslam Cumhuriyeti’nin aynı derecede hassas bir planlamayla yanıt vermesi gerektiğini iddia etti. Al-Monitor’un haberine göre Cumhurbaşkanı, ülkenin kolluk kuvvetlerine kıyafet yönetmeliğini kasıtlı olarak ihlal ederek “kargaşa peşinde koşan” kadınlara sert bir şekilde müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Reisi konuşmasında türban kuralını ihlal edenlerin cezalandırılması için yeterli yasal hükümlerin varlığına işaret ederek yasaların güvenlik güçleri ve savcıların omuzlarındaki sorumluluğu netleştirdiğini ifade etti.

İran’da laik Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin devrilmesinin ardından iktidarı ele alan Şii İslamcılar iktidarlarının ilk günlerinden bu yana kadınlara türbanı ve kadınlara yönelik kıyafet kısıtlamasını dayatıyor. Bu süreden beri yasak olan düzenleme, son yıllarda giderek artan bir şekilde türban takmak istemeyen kadınların kendilerini cesurca göstermeleri sayesinde tartışma konusu oldu.

Özellikle Eylül 2022’den itibaren 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin türban yasağını dayatan ahlak polisi tarafından gözaltında öldürülmesi ardından ülke çapında protestolar yaygınlaşmıştı. Amini’nin ölümünün ardından çıkan protestolar devlet tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı ancak kadınlar türban kurallarına karşı duyulan genel hoşnutsuzluğu sivil itaatsizlik yoluyla göstermeye devam ediyor.

Reisi hükümeti bu durumu tersine çevirmek için mayıs ayı sonunda türban çıkarmayı ciddi suçlar kapsamına alacak yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu. Reisi’nin konuşma yaptığı perşembe günü, Meclis Başkanı Baqer Qalibaf yasama organının tasarıyı yakında onaylayacağını söyledi. Haberde tasarının parlamentoda ne kadar destek bulacağının belirsiz olduğu değerlendirildi.