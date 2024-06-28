Türbanlı avukat emniyetin içinde polislere saldırdı! Ağza alınmayacak küfürler etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türbanlı avukat emniyetin içinde polislere saldırdı! Ağza alınmayacak küfürler etti

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren, saldırılarda bir polis memurunu da yaralayan çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi yakalanırken, çetenin avukatları olan Şehnaz A. ve Bahtiyar K.’nin polislere saldırdı. Kadın avukat, polise küfürler savururken, erkek avukat ise polise yumruk attı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştirip bir polis memurunu da yaralayan çetenin avukatları Şehnaz A. ve Bahtiyar K. emniyette ortalığı karıştırdı.

k1.jpg

Kadın avukat polise küfürler savururken, erkek avukat ise yumruk attı.

k2.jpg

İki avukat da gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İSTANBUL BAROSU: MESLEKTAŞLARIMIZA UYGULANAN POLİS ŞİDDETİNİ KINIYORUZ

İstanbul Barosu tarafından, avukatlar Bahtiyar Kandeğer ve Şehnaz Altunkaya'ya müvekkilleri ile görüşmeye gittikleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şiddet uygulandığı bildirildi. Polis şiddetini kınayan Baro, şiddet uygulayan kolluk görevlilerinin derhal görevden uzaklaştırılmasını istedi.

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan yeni hamle. O madde kaldırıldı
Erdoğan’ın sağ kolu milyonlarca kiracıyı ilgilendiren soruyu cevapladı
Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan kendi maaşlarına zam yaptı! Emekli ve asgari ücretliye vermedi
Fahrettin Koca istifa etti! Ankara’yı gece yarısı karıştıran iddia
Trump canlı yayında Biden’ı yerden yere vurdu
Son Haberler
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar Yaşam
Bir şehir bu 'sapık' ilanını konuşuyor. Her yere astılar
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı Ekonomi
Korkutan rakam. Yüzde 37,5 arttı
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor Magazin
Ünlü mankenin son hali ortaya çıktı. Doğa Bekleriz yıllara meydan okuyor
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Türksat 6A’nın fırlatılacağı tarih belli oldu
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı Bilim
Yeni görülen bir asteroid hızla dünyaya geliyor! Kesişme tarihi açıklandı
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor Yaşam
Düzce’de hasadı başladı. Fındığa alternatif olarak tüketiliyor