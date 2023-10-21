Türbentli kadın ilk kez gördü hüngür hüngür ağladı. 4 yıl önce kör kalmıştı

Malatya’da yıllar önce sol gözü görme yetisini yitiren, 4 yıl önce de sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşayan Meryem Hakalmaz, ameliyatla sağlığına kavuştu. Yeniden görmeye başlayıp taburcu edilen Hakalmaz, “Şimdi gözüm açıldı, dünyayı görüyorum çok şükür ama enkazları görüyorum. İçim parçalanıyor.” sözlerini kullandı.

KAYNAK: DHA
Türbentli kadın ilk kez gördü hüngür hüngür ağladı. 4 yıl önce kör kalmıştı

Malatya’da yaşayan Meryem Hakalmaz, önce sol gözünü kaybetti, ardından da sağ gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşandı.

İki gözünde de kontroller yapılan Hakalmaz’ın ameliyat edilmesine karar verildi.

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18 Eylül’de geçirdiği operasyon sonrasında sağ gözü yeniden görmeye başlayan Hakalmaz’ın sol gözü için ise tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde gözlerinin görmediğini, sadece yaşananları duyduğunu belirten Meryem Hakalmaz, “Sol gözümü yıllar önce kaybettim. 4 yıl önce de sağ gözümden bir ameliyat geçirdim ve tamamen görmemeye başladım. Enkazları görünce içim parçalandı. ‘Keşke böyle görmeseydim’ dedim.” ifadelerini kullandı.

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Meryem Hakalmaz’ın kızı Fatma Özer ise annesinin yıkımları görünce çok etkilendiğini belirterek, “Annemin gözü açıldıktan sonra enkazları gördü. Şehrin böyle olduğunu gördü. Bize bu kadarını tahmin etmediğini söyledi. Gözünden yaşlar akıyor. Şimdi, sürekli depremi konuşuyoruz.” dedi.

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