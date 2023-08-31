Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu

ABD'de, Delta Havayolları uçağında 'şiddetli türbülans' nedeniyle yolcular adeta şok yaşadı. Uçak yere indiğinde 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu

Editör: Özge Ceren Çimen

CNN International'de yer alan habere göre, 29 Ağustos Salı günü yurt dışında bulunan Delta Havayolları uçağında bulunan 11 kişi, Atlanta'ya inmeden önce "şiddetli türbülans" yaşadıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Delta sözcüsü, türbülans meydana geldiğinde uçağın Milano'dan 151 yolcu ve 14 mürettebat taşıdığını söyledi. Yaralanan 11 kişi arasında mürettebat ve yolcuların yer aldığı aktarıldı.

Federal Havacılık Ajansı'na göre, türbülans meydana geldiğinde uçuş Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı'nın yaklaşık 65 km kuzeydoğusundaydı ve sonunda güvenli bir şekilde indi.

Şiddetli türbülans nedeniyle yolcuların büyük bir korku ve şok yaşadığı bildirildi.

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