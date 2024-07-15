TÜRES Genel Başkanı'ndan şaşırtan açıklama. Tavrınızı koyun tercih etmeyin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri değerlendirildiğinde, lokantalarda fiyatlar yüzde 90 yükseliş gösterdi. Özellikle lokanta ve restoran gibi hizmet sektörlerinde enflasyonda ki sert yükseliş tüm hızıyla devam ediyor.

Fiyatların cep yakmasıyla beraber de vatandaşlar restoranlarda çok fazla yeme içme yapmamaya başladı. İşletmeler artan maliyetleri ürünlerine yansıtıyor fakat şu anda mekanlarda fiyatlar dudak uçuklatıyor.

Fiyatların dur durak bilmeden yükseldiği bu kriz döneminde, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyelerine yüzde 10 indirim çağrısında bulundu.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Fiyatların yüksek olduğunun biz de farkındayız ama bu sadece bizim sektörümüze özgü bir durum değil, birçok sektörde fiyatlar çok yüksek. Restoranların bir matematiği vardır, menülerdeki fiyatlar bu matematiğe göre belirlenir. Bu matematikteki en büyük pay yüzde 35 ile personel giderleri, yüzde 35 ile ham madde maliyetleri ve yüzde 15 ile kira maliyetleridir. Bahsettiğim bu alanlarda yaşanan yükselişler doğrudan menüdeki fiyatları etkilemektedir.” İfadelerini kullandı.

“O MEKANI TERCİH ETMEYEREK TAVRINI KOYABİLİRİSİNİZ”

Bingöl, sektörüde elbette fahiş fiyat uygulayan işletmeler mevcut olduğunu, bunun için TÜRES ve Ticaret Bakanlığı ortak girişimiyle kapılarda menü zorunluluğu uygulamasını getirildiğini belirtti.

Bingöl, işletmeye girip sürpriz fiyatlarla karşılaşmak zorunda kalınmadığını, kapıdan girmeden tüm detayları görüp ona göre karar verildiğini söyledi.

Ayrıca Bingöl, burada fahiş fiyat gören müşterilerin o mekanı tercih etmeyerek tavrını koyabileceğini, burada müşterinin kararı da işletmenin kendini düzeltmesine yardımcı olacağını vurguladı.

FİYATLARDA LOKASYON KARŞILAŞTIRMASI

İstanbul Esenler’de yenilen yemek ile Bebek’te yenilen yemek fiyatının ciddi farklılıklar gösterdiğini söyleyen Bingöl, Esenler’de 4 kişilik bir aile ortalama 1200 lira ile 1600 lira arasında bir hesapla karşılaşırken bu ücret Bebek’te 3000 ile 4000 lira arasında değişkenlik gösterebileceğini belirtti.

“TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLSUN”

Türkiye’de sahil kasabalarında, turistik yerlerinde ve metropollerde her zaman her bütçeye uygun fiyatlardan yemek yiyebileceğiniz işletmeler olduğunu söyleyen Bingöl, burada tüketicinin bilincinin devreye gisridğini söyledi.

Tüketicinin bir işletmede bir yemeğe 2000 lira da de verebileceğini, biraz araştırırsa daha uygun fiyattan da yemek bulabileceğini belirten Bingöl, alternatifler konusunda Türkiye’nin iyi bir konumda olduğunu, burada yeter ki tüketici bilinçli olsun dedi.