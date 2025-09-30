Turgay Ciner-Kasımpaşaspor-TMSF

Erdoğan’ın doğup büyüdüğü semt olan Kasımpaşa’nın onun için önemini göz ardı etmeyen Ciner bu amaçla para harcamaktan hiç çekinmedi. Ayrıca Kasımpaşa stadının adının Recep Tayyip Erdoğan Stadı olması bu ilişkinin başka bir göstergesiydi. Turgay Ciner Ekim 2011’de satın aldığı Kasımpaşa Spor Kulübü’nün 2015-2022 yılları arasında başkanlığını da yaptı.

Can Holding soruşturmasının Ciner Holding'e uzanması ve Ciner Şirketler Grubu'nun sahibi ve yöneticisi Turgay Ciner hakkında yakalama kararının çıkarılması iktidar-Ciner ilişkilerini de gündeme getirdi.

Bilindiği gibi Can Holding AŞ 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isimli medya kuruluşlarını satın almıştı.

YAKALAMA KARARI GÜNDEM OLDU

Ancak bu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

İKTİDAR YAKINLARINDA ENDİŞE

Bunca yıldır iktidarla iyi ilişkiler içinde bulunan, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkması ve Park Holding’in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesi “iktidar çevrelerine önemli mesaj” değerlendirmelerine yola açtı. Bu operasyon sonrasında iktidarla yakın ilişkilerin artık bir garanti sağlamamasının büyük şirketlerin endişeye kapılmasına sebep olduğu yorumları çoğaldı.

Bu tür ilişkilerle Erdoğan döneminde bu tür şirketlerin önü açıldığı da herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Şimdi rüzgarın tersine dönmesine, ekonomik kriz dolayısıyla devlete kaynak yaratma ihtiyacının büyük ölçüde etkili olduğu yorumları yapılıyor.

TÜRKİYE’DE SATTI ABD’YE YATIRDI

23 Aralık 2024 tarihinde “Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir” açıklaması yaparak madenciliğe odaklanacağını ilan etti.Son yıllarda Türkiye’deki varlıklarını elden çıkarıp satan Ciner ABD’de yatırımlarına hız verdi. Ciner Grubu, ABD'deki varlığını güçlendirmek için iki kritik operasyona daha imza attı. İlk olarak, Kasım ayında Şişecam'a ait Şişecam Whoming LLC ve Pasific Soda'daki hisselerini 285.4 milyon dolara devretti. Ardından, ABD'deki önemli üreticilerden Genesis Alkali'yi 1,4 milyar dolar değerleme üzerinden satın aldı. Bu iki işlemin tamamlanmasıyla birlikte Ciner Grubu'nun toplam soda külü üretim kapasitesinin 9,5 milyon tona çıkardı. Bu rakam, Ciner'i dünyanın en büyük soda külü üreticilerinden biri haline getirdi.

İş hayatına otopark işletmeciliği ile başlayan Turgay Ciner, 1978 yılında Park Grubu’nun temellerini attı. Daha sonra yurtiçi ve yurtdışı zirai motor ve yedek parça üretim projeleri, anahtar teslimi entegre tesis taahhütleri ve tekstil sanayii tesislerinin kurulması ve işletilmesi projelerini gerçekleştirdi.

Ciner Enerji ve Madencilik Grubu, Ciner Cam ve Kimyasallar Grubu, Ciner Denizcilik Grubu adı altında üç ana grup ve diğer çeşitli ticari şirketleri ile faaliyetlerini sürdüren Ciner Grubu, dünyanın en büyük sodyum karbonat sağlayıcılarından biri olan Eti Soda firmasını da bünyesinde bulunduruyor.