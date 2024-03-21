Turgut Altınok: İstiklal Marşını yanlış okumadım doğaçlama yaptım. Yazılmış bir şiire doğaçlama nasıl yapılır ki, olduysa tarihte bir ilk

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Babala TV’de yayınlanan Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına katıldı. Katıldığı bir yayında, İstiklal Marşı’nı yanlış okumasıyla gündem olan Altınok’tan, konu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Programda kendisine, konu hakkında soru soran gence cevap veren Altınok, “Ben orada İstiklal Marşı okumadım, gençlere doğaçlama, Çanakkale ruhu ile ilgili bir beyit okudum” ifadeleriyle yanıt verdi.