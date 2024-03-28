'Turgut Altınok’un diploması sahte' Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'dan şok iddia

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, katıldığı canlı yayında , AKP’’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Demirağ, Turgut Altınok’un üniversitede avukatlık bölümünü 33 günde bitirdiğini ve diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.

“TURGUT ALTINOK’UN ÜNİVERSİTE DİPLOMASI SAHTE”

Demirağ, katıldığı canlı yayında, “Bizim siyasilerin hep diplomaları tartışılıyor ya Turgut Altınok, yazdırmış kendisine Azerbaycan’da Hukuk Fakültesi’ni bitirdi diye, zaten Kalaba Lisesi’ni dışarıdan bitirniş. 1998 yılında Üniversiteye kaydını yaptırıyor ardından 33 gün sonra diploma alıyor. Sonra da mesleğini avukat olarak yazdırmış. Baro da kaydı yok diploma sahte. Ne diyim daha” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ’ın katıldığı canlı yayında söyledikleri Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, önceki yıllarda Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’nde okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının da sahte olduğu iddia edilmişti.

Halkın Kuruluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla dava açmış, açılan dava reddedilmişti. HKP, durumu anayasa mahkemesine taşıdı.