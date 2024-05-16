Turgut Altınok’un kızı Dışişleri Bakanlığı’na atandı iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Turgut Altınok’un kızı Dışişleri Bakanlığı’na atandı iddiası
Gazeteci Murat Ağırel, 31 Mart yerel seçimlerinde mal varlığı ile tartışılan Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı AKP’li Turgut Altınok'un kızının Dışişleri Bakanlığı'na 1. derece kadrolu bakan müşaviri olarak atandığını öne sürdü.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı olan ve mal varlığı ile tartışılan AKP’li Turgut Altınok'un kızı Dışişleri Bakanlığı'na ‘1. derece kadrolu Bakan Müşaviri’ olarak atandı.

Söz konusu iddia gazeteci Murat Ağırel'den geldi.

Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Meclis’teki grup toplantısında kullandığı, "Muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, akraba atamalarını ibretle takip ediyoruz" sözlerine atıfta bulundu.

Ağırel, paylaşımına şu notu düştü:

“KENDİ DAMADININ VE ARKADAŞLARININ BAKAN, BÜROKRAT OLMASI DIŞINDA SORUN YOK”

"Sayın Cumhurbaşkanı eş, dost akrabaların atamalarını ibretle takip ediyoruz demiş. Kendi damadının ve arkadaşlarının bakan, bürokrat olması dışında sorun yok.

Bu tür haksız atamaların tamamı parti ayırt etmeksizin hemen iptal edilmelidir.

Mesela Sayın Turgut Alıntok’un kızı bir ay önce nasıl 61/A ya istinaden 1.derece kadrolu Bakan Müşaviri olarak Dışişleri Bakanlığı’na atandı merak ediyorum."

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