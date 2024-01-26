Turgut Altınok'un yönettiği belediye sendikasız çıktı. 'Sendikaların yanındayız' demişti

AKP’den Ankara adayı olan ve “Sendikaların yanındayız “diyen Turgut Altınok’un yönettiği Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.