Turgut Altınok'un yönettiği belediye sendikasız çıktı. 'Sendikaların yanındayız' demişti

Kaynak: Haber3
Turgut Altınok'un yönettiği belediye sendikasız çıktı. 'Sendikaların yanındayız' demişti
AKP’den Ankara adayı olan ve “Sendikaların yanındayız “diyen Turgut Altınok’un yönettiği Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin Ankara adaylarını açıkladı. Keçiören'in mevcut Belediye Başkanı Turgut Altınok AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Adaylığının resmiyet kazanmasının ardından Turgut Altınok'un ilk yaptığı açıklama ile gerçeğin çeliştiği ortaya çıktı.

Altınok yaptığı açıklamada “İşçinin, emekçinin hakkını savunan tüm sendikalarımızın daima yanındayız" demişti.

SENDİKASIZ BELEDİYE

Ancak Altınok'un 2019'da AKP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildikten sonra 600 personeli işten çıkardığı öğrenilmişti.

Şimdi de Keçiören Belediyesi’nde sendika olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan Altınok sosyal medya hesabından “Hizmet-İş Sendikamızın 46. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun ! İşçinin, emekçinin hakkını savunan tüm sendikalarımızın daima yanındayız…” paylaşımını yapmıştı.

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