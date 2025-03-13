Turgutlu Belediyesi kireçleme çalışmalarına başladı

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre ve halk sağlığının korunması için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Anadolu İmam Hatip Lisesi alt geçidi, Halil Kale Fen Lisesi alt geçidi ve çevresi, Fatih Sanayi Sitesi alt geçidi, Derbent Mahallesi’nde yer alan yaya ve araç geçitleri, İstasyonaltı Mahallesi tren yolu yaya alt geçidi ile çeşitli noktalarda kireçleme uygulamasını tamamladı.

Bakteri ve mikroorganizmaların üremesinin engellenmesinin yanı sıra kötü kokunun da önüne geçebilmek için yapılan çalışmalara, program dahilinde devam edilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Turgutlu Belediyesi olarak şehrimizin temiz ve sağlıklı olması adına gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. Kireç uygulaması antiseptik özelliklere sahip olması dolayısıyla bakteri ve mikroorganizmaların üremesine ve kötü kokuların oluşmasına engel oluyor. Bu amaçla ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kireçleme yapıyoruz. Havaların ısınmaya başlamasıyla çalışmalarımızı sıklaştıracağız” diye konuştu.