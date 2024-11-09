Turgutlu’da aranma kaydı bulunan 8 kişi yakalandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin çeşitli noktalarında 2 bin 538 şahsın sorgulandığı uygulamada; aranma kaydı bulunan toplam 8 şahıs yakalanırken, 650 araç denetlendi.

13 araç sürücüsüne 149 bin 848 TL para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamada 2 araç trafikten men edildi. 37 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kontrol edildiği uygulamada, 1 şahsa Kabahatler Kanunun 40. maddesine göre 977 TL idari para cezası kesildi. 1 adet ruhsatsız av tüfeği 1,06 gram esrar maddesi, 126 adet Galara sentetik hap, 12 adet bandrolsüz 70 CL yeni rakı, 1 adet teleskopik jop ele geçirildi.

1 şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan, 5 şüpheli şahsa ise kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Turgutlu halkının huzuru ve güveni için suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız şekilde devam edileceği vurgulandı.