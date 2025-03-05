Turhal'da korkunç cinayet: 17 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu
Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.M.Ö. ve B.M., akşam saatlerinde mahallede karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla B.M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.M., Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan A.M.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.