Turhan Çömez MOSSAD ajanı sağlıkçının sır bilgisini açıkladı. Yeniçağ’a konuştu

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih ERGİN-Fatih SAVUK

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları sebebiyle ülkemize akın akın gelen yabancılar için Türkiye adeta bir cazibe merkezi haline geldi.

Suriye’de yaşanan iç savaş bahanesiyle yıllardır ülkemize gelen yabancılar arasında kadın ve çocuk sayısının çok az olması, özellikle son dönemde sınırlardan elini kolunu sallayarak geçenlerin neredeyse tamamına yakınının erkeklerden oluşması büyük tepkilere neden olurken, belirli gruplar tarafından yapılan ‘ümmet’ savunması da çökmüş durumda.

Geçtiğimiz hafta emniyet ekipleri tarafından 45 kişiye yapılan operasyon ise durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, iç savaş bahanesiyle Türkiye’ye girenlerin arasında ajanların ve teröristlerin de yer aldığı iddiaları doğrulanmış oldu.

Yapılan operasyonda yakalanan Mısır uyruklu H.M.A’nın MOSSAD ajanı olduğu ve Türkiye’den aldığı bilgileri Avrupa’daki diğer MOSSAD ajanlarına aktardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

‘‘İHVANCI OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE’YE KABUL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’’

İsrail gizli servisi MOSSAD'a ajanlık yaptıkları gerekçesiyle operasyon yapılan isimlerin Suriye, Filistin, Lübnan ve Irak uyruklu çıkması Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sığınmacı tehlikesinin boyutunu ortaya koydu. Gündeme oturan bu gelişme hakkındaki yeni detaylar da gündemi sarsıyor.

Ajanlardan H.M.A'nın Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde "Sağlık Destek Personeli" olarak çalıştığının ortaya çıkmasının ardından aynı kurumdaki yabancı uyruklu çalışanların listesini paylaşan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez Yeniçağ'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çömez, sağlık personeli olan MOSSAD ajanının Mısırlı olmasına dikkat çekerek, "Suriyeliler, Filistinliler ülkelerindeki savaş bahanesi ile Türkiye'ye alınıyor. Peki Mısırlı biri hangi gerekçe ile Türkiye'ye alınıp vatandaş ve memur yapıldı?" dedi. Çömez, iktidarın Mısır'daki ihvan hareketi ile yakınlığına dikkat çekerek, söz konusu Mısırlı ajanın "İhvancı olduğu için Türkiye'ye kabul edildiğini düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 45 kişi gözaltına alınmış, 15’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

MOSSAD’a yönelik operasyonda tutuklanan 15 şüphelinin devletin veri tabanındaki bilgileri sızdırdıkları belirlenmişti. Şüphelilerden H.M.A., Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD adına çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklanmıştı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı MOSSAD operasyonuyla ilgili iddialarda bulunan Çömez, tutuklanan MOSSAD ajanı sağlık çalışanının hiç Türkçe bilmediğini, topladığı bilgileri Avrupa’daki diğer MOSSAD ajanlarına aktardığını söyledi.

Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başka bir skandalı da gözler önüne serdi. Çömez, binlerce Türk sağlıkçının atama beklediği günlerde, MOSSAD ajanının çalıştığı Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde onlarca yabancının daha çalıştığını ortaya çıkardı.

FAHRETTİN KOCA’YA YÜKLENDİ

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sosyal medya hesabından da sert sözlerle eleştiren Çömez, “6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye'ye getirdin. Fatih'teki Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir personelin MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı. Utanmalısın Sağlık Bakanı" şeklinde yüklendi.

Çömez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Meclis kürsüsünden haykırdık. Plan Bütçe Komisyonu’nda bağırdık çağırdık. Televizyonlardan seslendik. Her platformda sesimizi duyurmaya çalıştık.

Soru önergesi verdik. Hiçbirisine cevap vermedin. Sana dedik ki, 6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye’ye getirdin. Bunların güvenlik kontrolünü yaptın mı? Diplomalarını kontrol ettin mi? Dil yeterliliklerine baktın mı? Sadece başını öne eğdin Sağlık Komisyonu’nda. Sadece sustun cevap veremedin milletin meclisinde ve milletin kürsüsünde.

İkaz ettik defalarca, yanlış yapıyorsun bu adamları buraya getirme dedik. Ne oldu? İşte bugün Fatih’te sağlık müdürlüğünde çalışan bir personelin MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı. Hem de Filistin’den getirdiğin hastaların bakımında görevlendirmişsin.

Utanmalısın Sağlık Bakanı. Böyle bir bakan bu ülkede bir tek gün görev yapamaz. Pazartesiyi bile beklemeden istifa et. Sen artık bu ülkede bir güvenlik problemisin” ifadelerini kullandı.