Turhan Sofuoğlu başaramadı

Teknik Sorumlu Turhan Sofuoğlu, Amed Sportif Faaliyetleri'ne 2-0 kaybettikleri maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.
2.Lig'de ilk kez mücadele eden Derincespor, sezon başında Sakaryalı teknik adam Turhan Sofuoğlu'yla anlaşmıştı.
Sarı-Lacivertli ekipte, umduğu başarıyı yakalayamayan deneyimli teknik adam, 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
22 puanla düşme hattına giren Derincespor, son maçta Amedspor'a 2-0 mağlup oldu.
Bu maçın sonrasında Sarı-Lacivertli ekibin taraftarları Turhan Sofuoğlu'na istifa çağrısı yaptı.
Sportif direktör Mustafa Polat, yeni teknik direktörü en kısa sürede belirleyeceklerini ifade etti.
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