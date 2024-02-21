Turhan Sofuoğlu başaramadı

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Turhan Sofuoğlu başaramadı
Belediye Derincespor'da Turhan Sofuoğlu dönemi sona erdi.

Teknik Sorumlu Turhan Sofuoğlu, Amed Sportif Faaliyetleri'ne 2-0 kaybettikleri maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

2.Lig'de ilk kez mücadele eden Derincespor, sezon başında Sakaryalı teknik adam Turhan Sofuoğlu'yla anlaşmıştı.

Sarı-Lacivertli ekipte, umduğu başarıyı yakalayamayan deneyimli teknik adam, 24 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

22 puanla düşme hattına giren Derincespor, son maçta Amedspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu maçın sonrasında Sarı-Lacivertli ekibin taraftarları Turhan Sofuoğlu'na istifa çağrısı yaptı.

Sportif direktör Mustafa Polat, yeni teknik direktörü en kısa sürede belirleyeceklerini ifade etti.

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