Turist rehberleri Eskişehir’de

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürlüğü, etkinlikte rehberlere destek vererek, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın profesyonel turist rehberliği mesleğine giriş şartlarından biri olan uygulama ve eğitim gezisi, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Uygulama ve Eğitim Gezisi kapsamında, 48 profesyonel turist rehberi adayı Eskişehir'i keşfetmek için bir araya geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürlüğü, etkinlikte rehberlere destek verdi.

Uygulama gezisi sırasında, adaylara Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Kentsel Sit Alanı, tarihi Odunpazarı Evleri, müzeler ve tematik parklar gibi Eskişehir'in önemli noktaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, şehirdeki coğrafi ürünler, şehrin dinamikleri ve kültürel mirası hakkında da kapsamlı bir eğitim verildi.

Bu uygulama gezisi, Eskişehir'i yerli ve yabancı misafirlere tanıtma konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 1. Etap kapsamında, İç Anadolu Bölgesi'ni gezecek rehber adayları, Eskişehir'i rotalarına dâhil etti. Eğitimde kazandıkları bilgileri memnuniyetle ayrılan adaylar, önümüzdeki haftalarda 2. Etap programına katılacak yeni adaylara aktarılacak bilgilerle eğitimin devam edeceği bildirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtma çalışmalarına hız kesmeden devam edecek, yerli ve yabancı turistlere Eskişehir'in eşsiz dokusunu tanıtmayı sürdüreceğini açıkladı.