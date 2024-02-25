Turiste taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Bir turist kafilesi ile Kdz. Ereğli ilçesine gezmeye gelen Şili uyruklu Z.N.; Bozhane Limanı mevkisinde A.Ş.’nin kendisini cep telefonu ile kayıt altın alarak taciz ettiğini iddia etti.

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti.

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Gözyaşlarına boğulan Z.N.’nin, A.Ş.’den şikayetçi olması üzerine ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. A.Ş. ise Z.N.’nın da kendisini görüntülediğini iddia etti. Polis aracına bindirilerek polis merkezine götürülen A.Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çevredekilerin teselli ettiği Z.N. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.