Turistler korkudan saklanacak delik aradı. Yolcu gemisinin palamarı koptu

İspanya’nın doğusunda etkili olan fırtına nedeniyle üç kişi yaralandı. Kötü hava şartları nedeniyle 45 uçuş iptal edilirken, metrekareye 100 litreden fazla yağış düştü.

Turistler korkudan saklanacak delik aradı. Yolcu gemisinin palamarı koptu

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları, Katalonya ve Valensiya bölgeleri, fırtına ile boğuştu.

Tatil cenneti İbiza ve Mayorka'da şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiğini, ikisi çocuk üç kişinin yaralandığını bildiren yetkililer, hava ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyen kötü hava şartlarından dolayı 45 uçuşun iptal edildiğini ya da uçakların başka yerlere yönlendirildiğini kaydetti.

YOLCU GEMİSİ VE PETROL TANKERİ ÇARPIŞTI

Ayrıca Balear Adaları Liman Müdürlüğü, Palma de Mayorka Limanı'ndaki büyük bir yolcu gemisinin palamarlarının rüzgarın etkisiyle koptuğunu ve geminin demirli bir petrol tankerine çarptığını duyurdu.

METREKAREYE 100 LİTREDEN FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ

Diğer yandan kuraklık sorununun en çok yaşandığı bölgelerden biri olan Katalonya'da da metrekareye 100 litreden fazla yağış düştüğü bilgisi verildi.

İspanya'da hafta başında 45 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı 25 Ağustos'tan itibaren azalmaya başlayarak bazı yerlerde bir günde 12 derece düştü.

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