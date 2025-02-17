Turistlerin uğrak merkezi buz pistine döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Turistlerin uğrak merkezi buz pistine döndü

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de etkili olan yağışının ardından göl yüzeyi adeta buzla kaplandı.

Trabzon'un yağan karla beyaza bürünen Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede karla oluşan seyirlik manzara, görsel güzellik oluşturdu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye ulaştı. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle göl yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu. Doğayla iç içe sakin gün geçirmek için Uzungöl'e gelen ziyaretçiler, yüzeyi buz tutmuş gölün etrafında yürüyüş yaparak manzarayı izledi. Uzungöl'de kar güzelliği, dron kamerasına da yansıdı.

Turistlerin uğrak merkezi buz pistine döndü

Turistlerin uğrak merkezi buz pistine döndü

Turistlerin uğrak merkezi buz pistine döndü

Turistlerin uğrak merkezi buz pistine döndü

Turistlerin uğrak merkezi buz pistine döndü

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