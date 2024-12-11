Turistlerin yeni göz bebeği Orta Doğu oldu

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Barometresi’nin verilerine göre, 2024’ün ilk dokuz ayında dünya genelinde bir milyar turist uluslararası destinasyonlara seyahat etti. Orta Doğu, bu dönemde %29’luk büyümeyle dikkat çekti. Avrupa %1 ve Afrika %6 artış sağlarken, Orta Doğu performansıyla liderlik koltuğuna oturdu. Özellikle Katar (%141), Suudi Arabistan (%61) ve Tanzanya (%43), bölgesel başarıda ön sıralarda yer aldı.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, turizm gelirlerindeki artışın, küçük işletmelere, istihdama ve ekonomilere doğrudan katkı sağladığını belirtti. Yaz sezonunda, küresel turist varışları pandemi öncesi seviyelere ulaştı. 2024’ün üçüncü çeyreğinde, küresel varışlar %99 oranında toparlandı.

TURİZM GELİRLERİNDE OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

2024’ün ilk dokuz ayında turizm gelirlerinde birçok ülke, pandemi öncesi seviyeleri aşarak çifte kazanç elde etti. Türkiye, %41’lik gelir artışıyla bu alanda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Japonya (%59), Fransa (%27), İspanya (%36) ve İtalya (%26) gibi ülkeler de turizmden önemli gelir elde etti.

Öte yandan, Almanya (%35), ABD (%33) ve Fransa (%11) gibi büyük kaynak pazarların uluslararası turizm harcamalarındaki artış, genel büyümeyi destekledi. Hindistan, 2024’ün ilk yarısında %81’lik büyüme oranıyla dikkat çekti.

TURİZMİN GELECEĞİ PARLAK

Ekonomik, jeopolitik ve iklimsel zorluklara rağmen, turizmin yıl sonunda pandemi öncesi seviyelere tamamen dönmesi bekleniyor. Orta Doğu’nun bu başarıdaki lider rolü, bölgenin turizm potansiyelinin altını bir kez daha çiziyor.