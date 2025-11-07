AKP’nin kurucu kurmaylarından Bekir Bozdağ’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ani kilo kaybetmesi konuşulurken AKP saflarından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, hastalığı nedeniyle yaşadığı kilo kaybının ardından gündem olan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ hakkında sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan eleştirel bir paylaşımı beğendi.

BOZDAĞ’IN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bozdağ’ın Adalet Bakanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımda Bozdağ’ın o dönem 18 yaş altı çocukların evlendirilmesini savunduğunun belirtildiği bir video bulunuyor. Videonun altındaki notta ise, “Sağlık sorunları nedeniyle üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz” denildi.

Mehmet Nu

ri Ersoy’un eşi tarafından beğenilen paylaşımda Bekir Bozdağ hakkında şu ifadeler kullanılıyor:

“18 yaş altındaki çocukların evlendirilmesini “Adalet Bakanı” sıfatını taşıyarak böyle savunmuştu Bekir Bozdağ. Şimdilerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla geldiği hâl nedeniyle, en ufak bir üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz çünkü.”