Turizm cennetinde yılan kabusu yaşanıyor

Bali’de çok sayıda zehirli yılan saldırısı yaşanıyor. Rusya’dan gelen turistler, yılan ısırığı sonrası hem sağlık hizmeti almakta zorluk yaşıyor hem de tedavi ücretlerini ödemek zorunda kalıyor.

Rus basınında çıkan haberlere göre talihsiz turistlerden biri olan Yevgeniya, beş yıldızlı bir otelin bahçesinde yürürken yılan tarafından ısırıldı. Sağ bacağı hızla şişen genç kadın, otel çalışanlarından yardım göremedi. Otel yönetimi bünyelerinde doktor bulunmadığını belirterek hastaneye gitmesini tavsiye etti.

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SİGORTA İŞLEMİYOR, FATURAYI TURİST ÖDÜYOR

Yevgeniya’ya bir Bali yerlisi yardım etti ve onu özel aracıyla hastaneye götürdü. Ancak genç kadın, sigorta şirketinden onay alınamadığı için üç farklı hastane gezdiğini ve sonunda yaklaşık 4 bin ruble değerinde bir alerji iğnesini kendi parasıyla almak zorunda kaldığını belirtti. Yevgeniya'nın verdiği bilgiye göre, sigorta işlemlerinin aşırı yavaş ilerlemesi, acil tedaviyi imkânsız hâle getirdi.

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UÇAKTA MÜDAHALE, HAVALİMANINDA YOĞUN BAKIM

Olayın ardından dönüş uçağına binen Yevgeniya'ya uçakta tesadüfen bulunan üç Rus doktor müdahale etti. Isırılan bölge hızla morarıp genişlemeye başladı. Doktorlar genç kadının bilincini açık tutmayı başardı. Uçaktan iner inmez hastaneye kaldırılan Yevgeniya, geceyi serum tedavisiyle geçirdi.

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Başka bir vaka ise Saratov’dan Bali’ye tatile gelen Alexey isimli turistin başına geldi. Zehirli ancak ölümcül olmayan kuifya yılanı tarafından ısırılan Alexey, hızla gelişen alerjik reaksiyon sonucu antihistaminik ilaçları kendi imkanlarıyla temin etmek zorunda kaldı. Aynı bölgede yaşayan bir başka Rus turistin kaldığı evin içine de yılan girdiği ancak turistin zamanında kaçtığı bildirildi.

Turistler, Bali’de zehirli yılan vakalarının sıkça yaşandığını ve özellikle sigorta işlemlerinin yetersizliği nedeniyle bu tür olayların büyük risk taşıdığını vurguluyor.