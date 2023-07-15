Turizm devi iflas etti. Kimse inanamadı

Son iflas haberi turizm devinden geldi. Türkiye'ye çok sayıda turist getiren Rus tur operatörü Vedi Group özür dileyerek iflas ettiğini duyurdu. Türkiye'ye çok sayıda turist getiren turizm şirketinin iflasına çoğunluk inanamadı.

Turizm devi iflas etti. Kimse inanamadı

Yeniakit'in haberine göre, geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Son iflas haberi ise turizm devinden geldi. Bu haberin şöyle bir üzücü yanı var. O da Türkiye'ye çok sayıda turist getiren şirketin iflas etmesi oldu.

Avrupa başta olmak üzere çok sayıda destinasyonla çalışan Rus tur operatörü Vedi Group, tur satış sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmenin imkansızlığı nedeniyle faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.

Tur operatörünün resmi web sitesinde yapılan açıklamada, Vedi Group’un, 21 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak yüksek kaliteli ve güvenilir turizm hizmeti verdiği hatırlatılırken, “Ancak son üç yılda yaşanan olaylar tüm kaynaklarımızı tüketti.

İFLASA KORONA VİRÜS SÜRÜKLEDİ

Ne yazık ki salgın ve sonrasında Avrupa Birliği ülkeleriyle iletişimin sona ermesi, dost olmayan ülkelerin yaptırımları, döviz cinsinden ödemelerdeki devasa sorunlar ve döviz kurundaki artış mücadeleyi sürdürmemizi imkansız hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

Tur operatörü, hizmetlerini kullanan tüm turistlerden, meslektaşlarından ve ortaklarından özür dilerken, borçların ödenmesi ile ilgili tüm formalitelerin tamamlanana kadar çalışmaya devam edeceğine söz verdi.

Gazetem.ru'da yer alan habere göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, faaliyetlerin durdurulduğu dönemde bin 315 turiste tur satışı yapan Vedi Group’un halihazırdaki toplam müşteri sayısının 600’den fazlası, COVID-19 salgını nedeniyle turlarını kullanamayan turistlerden oluşuyor.

Yaptırımlar ve Ukrayna’daki özel askeri operasyon nedeniyle uçuşların yapılmadığı ülkelere planlanan tüm turlar iptal edilirken, bu ülkeler arasında Çekya, Macaristan, Malta, Fransa, İtalya olduğu belirtildi.

Bu yılın temmuz-ağustos-eylül aylarındaki varışlar da dahil olmak üzere tur operatörünün toplam borcu 80 milyon rubleden fazla olurken, COVID-19 salgınından kaynaklanan borcun 54 milyon ruble olduğu tahmin ediliyor.

a6.jpg

Öne Çıkanlar
Erdoğan’ın kaldırmakla övündüğü üniversite harçları geri geldi
Erdoğan’ın kaldırmakla övündüğü üniversite harçları geri geldi
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Son Haberler
Ata Demirer'den çöl sıcakları uyarısı. Ünlü komedyenin paylaşımları gündem oldu Magazin
Ata Demirer'den çöl sıcakları uyarısı. Ünlü komedyenin paylaşımları gündem oldu
Kilis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı Güncel
Kilis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı
Profesörden hayat kurtaran boğulma uyarısı. Çok tehlikeli dikkat edin Sağlık
Profesörden hayat kurtaran boğulma uyarısı. Çok tehlikeli dikkat edin
Usta Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti Magazin
Usta Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda Sağlık
Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda
Ağrı kesici ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Ağrı kesici ot ortaya çıktı
Menzil’de servet savaşı büyüyor. Şeyhin oğlu ayrıldı Güncel
Menzil’de servet savaşı büyüyor. Şeyhin oğlu ayrıldı