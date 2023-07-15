Turizm devi iflas etti. Kimse inanamadı

Yeniakit'in haberine göre, geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

Son iflas haberi ise turizm devinden geldi. Bu haberin şöyle bir üzücü yanı var. O da Türkiye'ye çok sayıda turist getiren şirketin iflas etmesi oldu.

Avrupa başta olmak üzere çok sayıda destinasyonla çalışan Rus tur operatörü Vedi Group, tur satış sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmenin imkansızlığı nedeniyle faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.

Tur operatörünün resmi web sitesinde yapılan açıklamada, Vedi Group’un, 21 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak yüksek kaliteli ve güvenilir turizm hizmeti verdiği hatırlatılırken, “Ancak son üç yılda yaşanan olaylar tüm kaynaklarımızı tüketti.

İFLASA KORONA VİRÜS SÜRÜKLEDİ

Ne yazık ki salgın ve sonrasında Avrupa Birliği ülkeleriyle iletişimin sona ermesi, dost olmayan ülkelerin yaptırımları, döviz cinsinden ödemelerdeki devasa sorunlar ve döviz kurundaki artış mücadeleyi sürdürmemizi imkansız hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

Tur operatörü, hizmetlerini kullanan tüm turistlerden, meslektaşlarından ve ortaklarından özür dilerken, borçların ödenmesi ile ilgili tüm formalitelerin tamamlanana kadar çalışmaya devam edeceğine söz verdi.

Gazetem.ru'da yer alan habere göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, faaliyetlerin durdurulduğu dönemde bin 315 turiste tur satışı yapan Vedi Group’un halihazırdaki toplam müşteri sayısının 600’den fazlası, COVID-19 salgını nedeniyle turlarını kullanamayan turistlerden oluşuyor.

Yaptırımlar ve Ukrayna’daki özel askeri operasyon nedeniyle uçuşların yapılmadığı ülkelere planlanan tüm turlar iptal edilirken, bu ülkeler arasında Çekya, Macaristan, Malta, Fransa, İtalya olduğu belirtildi.

Bu yılın temmuz-ağustos-eylül aylarındaki varışlar da dahil olmak üzere tur operatörünün toplam borcu 80 milyon rubleden fazla olurken, COVID-19 salgınından kaynaklanan borcun 54 milyon ruble olduğu tahmin ediliyor.