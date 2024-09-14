Turizm istihdamında tarihi rekor kırıldı

TÜROB’un; Çalışma ve Sos­yal Güvenlik Bakanlığı Reh­berlik ve Teftiş Grup Başkan­lığı, İŞKUR ve SGK işbirliğiyle Çırağan Palace Hotel Kem­pinski’de gerçekleştirdiği ‘Çalış­ma Hayatına Yönelik Mevzuat, Denetim, Teşvikler Bilgilen­dirme Toplantısı’ düzenledi.

İŞKUR ve SGK’nın yanı sıra TÜROB üyesi otellerin üst düzey yetkililerinin de katılım sağladığı toplantının açılışında konu­şan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, SGK tarafından Hazi­ran 2024 ayı verileri incelenerek yayınlanan son raporda; 532 bini konaklama, 850 bini yiyecek-içecek, 78 bini seya­hat acentesi ve 41 bini de ha­vayolunda olmak üzere turizm sektöründe çalışan sayısının 1.5 milyon rakamını geçtiğini belirtti.

Eresin, “İşletme başına 8.36 çalışan ile diğer sektörlere göre turizm açık ara önde olmasının yanında ülke genelindeki toplam istihdamın yüzde 9’una ulaşılmıştır” dedi.

Ağustosun turizm istihdamında zirve ayı olduğuna dikkat çeken Eresin, Ağustos ayı istatistiklerinde sektörde çalışan sayısının 1.7 milyonu aşmasını beklediklerini belirtti.

ESNEK ÇALIŞMA FAZLA İSTİHDAM

Mevcut İş Kanunu’nun özellikle sanayi/imalat sektörlerinin çalışma koşulları dikkate alarak hazırlandığına vurgu yapan Eresin, sektör işletmelerinde ‘kamu-çalışan-işveren’ birlikteliğinde var olan çalışma barışının daha fazla güçlendirilmesi maksadıyla turizmde çalışan sayısının artırılması ve sürdürülebilir istihdam için mevzuat düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Eresin, başta sektörün en büyük gereksinimi olarak esnek çalışma modelleri ile haftalık izin, yıllık izin, fazla çalışma, özel istihdam büroları gibi pek çok konuda iyileştirilmeler yapıldı.

İNSAN FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin çalışan performansıyla doğrudan ilişki içinde olduğu turizm işletmelerinde insan kaynağı planlaması bu işletmelerin verimliliği bakımından hayati önem taşıdığını söyleyen Eresin, turizm işletmeleri sundukları hizmet sebebiyle 7/24 faaliyetlerini sürdürmek koşulunda olduklarından belli gün ve saatlerde kapatılmaları veya hizmete ara vermeleri mümkün olmadığını söyledi.