Turizmin kalbinde skandal! Kartalkaya faciası ders olmadı

Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel yangın faciasının yankıları sürerken, TürkiyeAntalya’da turizm sektörüne yönelik yangın güvenliği denetimleri hız kazandı. Antalya Ekspres Gazetesi’nden Güven Güneş’in haberine göre, özellikle küçük otellerle başlayan denetimlerde çarpıcı eksiklikler ortaya çıktı. Oda giriş kapıları, koridor kapıları ve şaft kapılarının yangına dayanıklı olmadığı belirlenen yüzlerce tesis, yönetmeliğe uymadığı için uyarıldı. İşletmelere eksiklikleri gidermeleri için önce 15 gün süre tanındı, ancak tepkiler üzerine bu süre 31 Mayıs 2025’e uzatıldı. Ancak süre sonunda eksikliklerini tamamlamayan otellerin ruhsatları önce askıya alınacak ardından iptal edilecek.

191 OTELDE YANGIN GÜVENLİĞİ SKANDALI

Antalya Valiliği’nin Şubat 2025’te yayımladığı genelgeyle hızlanan denetimlerde, kent merkezindeki oteller mercek altına alındı. Özellikle Muratpaşa ilçesinde yapılan incelemelerde, 294 tesisin 191’inde yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 2025/1 sayılı genelgesi kapsamında yürütülen denetimlerde “Basit Konaklama” belgeli tesislerin büyük bir kısmının yangına karşı hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Muratpaşa Belediyesi, eksikliklerin resmi olarak işletmelere bildirildiğini ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda sürecin takip edildiğini açıkladı.

“YÖNETMELİĞE UYGUN İÇ KAPILARI BULMAK İMKÂNSIZ”

Denetim sonuçları otelcileri zor durumda bıraktı. İşletme sahipleri, yangına dayanıklı kapı ve boya temininde büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Bir otelci, “Yönetmeliğe uygun iç kapıları bulmak imkânsız. Tedarikçiler, yeterli stok olmadığını ve temin süresinin bir ayı bulabileceğini söylüyor. Yangına dayanıklı boyalar ise yurtiçinde yok, ithal etmek gerekiyor. Bu şartlarda ne yapacağımızı bilemiyoruz.” diyerek çaresiz olduklarını ifade etti.

SON TARİH 31 MAYIS

Muratpaşa Belediyesi, eksikliklerin giderilmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını ve işletmelere 31 Mayıs 2025’e kadar süre tanındığını duyurdu. İşletmelerin bu tarihe kadar hem eksiklikleri gidermeye yönelik adımları belgelemeleri hem de taahhütte bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde, yasal işlemler devreye girecek ve ruhsat iptalleri başlayacak. Belediye, sürecin çalışanların ve misafirlerin can güvenliği için kritik olduğunu vurgulayarak, “Yangın güvenliği eksiklikleri hayati riskler barındırıyor. Bu konuda taviz verilemezç” açıklamasını yaptı.