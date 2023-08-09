Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde altın kazık ne anlama geliyor?

Altın kazık Türk ve Altay mitolojisinde kutup yıldızı Altankazguk veya Altunkazuk şeklinde de bilinir.

Ayrıca altın kazık, Demirkazık ve Demirçivi olarak tanınır.

Moğol kültüründe ise Altankazık’a Altanhadas da denir.

Kutup yıldızı olarak bilinen Altınkazı’ın gökyüzünün tam tepesinde bulunuyor.

Efsanelere göre de döğün bu yıldızın etrafında döndüğüne inanılır.

Yeraltının böylesi kutsal bir kutubu ve kazığı vardır. yeraltı tanrıları da atlarını bu kazığa bağlarlar. yer altı ve gökyüzü kutuplarını birleştiren ise demir direk veya ulu kayın’dır.

Moğolca anlamı altın çivi demektir.