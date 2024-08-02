Türk ayakkabı devi dünya markasını da satacak. Kimse ihtimal vermiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk ayakkabı devi dünya markasını da satacak. Kimse ihtimal vermiyordu

Sektörde 65 senedir faaliyette olan, Türkiye ayakkabı pazarının devi Flo geçen günlerde halka arz sürecine girdiğini duyurmuştu. Flo’dan gelen açıklama sonrasında ABD’nin 30 senelik devini çatısı altına aldı.

FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) halka arz için kolları sıvamıştı. Flo, sermaye artırımı ve ortak satışı aracılığıyla hisselerini halka arz edecek.

Şirket süreci yönetmek amacıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaştı. FLO Mağazacılık, halka arz çerçevesinde toplamda 87.157.894 lot hisse satışı gerçekleştirecek.

Şirketin halka arzına girmeyi düşünenleri sevindirecek bir başka gelişme ise 1994’de kurulan ve Quicksilver tarafından 2004’te satın alınan ABD'li DC Shoes ile imzalanan lisans anlaşması oldu.

FLO, DC SHOES'UN LİSANS HAKLARINI SATIN ALDI

2004’te Quicksilver tarafından 87 milyon dolara satın alınan DC Shoes ile lisans anlaşması yaptı. Yurt dışında 250 mağazası olan Flo’nun yönetimi yurt dışındaki operasyonlarını güçlendirmek maksadıyla bu anlaşmaya imza attı.

Detaylar üzerinde görüşmelerin sürdüğü lisans anlaşmasında tasarımdan üretime tüm süreçleri yürütecek olan Flo, DC Shoes’u ilk etapta 20’ye yakın ülkede tüketiciyle buluşturacak. İkinci etapta ise Türkiye pazarına yönelik çalışmalara start verilecek.

İlgili Haberler
SPK o şirketin halka arzını onayladı! Pay başına 51 lira
Son Haberler
İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin' Gündem
İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin'
Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Dr. Zeynep Uçar Süsal, Diamond Apex ödülünü aldı Ekonomi
Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Dr. Zeynep Uçar Süsal, Diamond Apex ödülünü aldı
Özkan Baltacı veda etti Spor
Özkan Baltacı veda etti
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu Gündem
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı Yerel Haberler
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı Gündem
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti Gündem
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti