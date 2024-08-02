Türk ayakkabı devi dünya markasını da satacak. Kimse ihtimal vermiyordu

FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) halka arz için kolları sıvamıştı. Flo, sermaye artırımı ve ortak satışı aracılığıyla hisselerini halka arz edecek.

Şirket süreci yönetmek amacıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaştı. FLO Mağazacılık, halka arz çerçevesinde toplamda 87.157.894 lot hisse satışı gerçekleştirecek.

Şirketin halka arzına girmeyi düşünenleri sevindirecek bir başka gelişme ise 1994’de kurulan ve Quicksilver tarafından 2004’te satın alınan ABD'li DC Shoes ile imzalanan lisans anlaşması oldu.

FLO, DC SHOES'UN LİSANS HAKLARINI SATIN ALDI

2004’te Quicksilver tarafından 87 milyon dolara satın alınan DC Shoes ile lisans anlaşması yaptı. Yurt dışında 250 mağazası olan Flo’nun yönetimi yurt dışındaki operasyonlarını güçlendirmek maksadıyla bu anlaşmaya imza attı.

Detaylar üzerinde görüşmelerin sürdüğü lisans anlaşmasında tasarımdan üretime tüm süreçleri yürütecek olan Flo, DC Shoes’u ilk etapta 20’ye yakın ülkede tüketiciyle buluşturacak. İkinci etapta ise Türkiye pazarına yönelik çalışmalara start verilecek.