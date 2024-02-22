Türk baba ile Meksikalı annenin 'çocuk' savaşı! Tatil için gittiler geri dönmediler

Sancaktar, 2009’da Meksika’da karavan üretim işinde çalışırken Gallegos ile tanıştı. 2013’te ilk çocukları Larissa (11) doğdu. 2015’te Kuşadası’nda evlendiler ve buraya yerleştiler. Kuzey (5) adında bir oğulları daha oldu. Gallegos, 2021 Ocak ayında çocuklarıyla Meksika’ya tatile gitmek istediğini söyledi. Sancaktar, eşine gidiş-dönüş bilet aldı. Ancak Gallegos, dönmeyeceğini söyleyerek Sancaktar’ı engelledi. Sancaktar, avukatı Hasan Emrehan Çetin ile çocukların iadesi için dava açtı.

“SEVMESEYDİM VE GÜVENMESEYDİM ÇOCUKLARIMLA GÖNDERMEZDİM”

Sancaktar, “Çocuklarım Türk ve Meksika vatandaşı. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Eşim memleketini ve annesini özledi diye bilet aldım. Havaalanından vedalaştık. Yanlarına para ve kredi kartımı da verdim. Meksika’ya gidene kadar konuştuk. Sonra bana Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi. Nedenini bilmiyorum. Beni her yerden engelledi. Eşimi sevdiğim ve güvendiğim için çocuklarımı Meksika’ya gönderdim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Böyle bir şey yapacağını düşünmedim” dedi.

“ONLAR BENİM HAYATIM”

Sancaktar, 1,5 aydır çocuklarından haber alamadığını belirterek, “Seslerini duyamıyorum. Çocuklarımdan 3 günden fazla ayrı kalmadım. Onlara çok bağlıyım, onlar da bana. Onlar için çok çalışıyorum. Eşimle aramızda hiçbir problem yoktu. Çocuklarımı özledim. Endişeliyim. Çocuklarım beni çok seviyor. Eve gelmeyi dört gözle bekleyen bir babayım. Pandemide turizm sektörü kötüye gittiği için dolmuş şoförlüğü yaptım.

Çocuklarımı en iyi şekilde okutmak istedim. Eşimin her isteğini yerine getirdim. Havalimanından sarılarak ayrıldık. Kavga ya da gürültü olmadı. Çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımı özledim, onlarsız yaşayamam. Onlar benim her şeyim, hayatım. Onlar için çalışıyorum, varım, nefes alıyorum. Evlatlarımı istiyorum, ayrı kalmaya dayanamıyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMI BANA GERİ GETİR”

Sancaktar, eşine de çağrıda bulunarak, “Telefonları aç, konuşalım. Ben buradayım. Ne istersen yaparım. Bir sıkıntın varsa paylaşırız, konuşuruz. Ortak karar alırız ama lütfen dön. Çocuklarımızın geleceğini mahvetme. Burada güzel bir gelecekleri var. Gittiğin yer tehlikeli. Amerika sınırındaki Chihuahua kenti. Uyuşturucu kartellerin olduğu bir yer. Çocukların geleceğini riske atma. Gel ülkemize. Çocuklar burada doğdu, büyüdü, hayatı burada. Arkadaşları, ailesi burada. Sizi mutlu etmek için ne gerekiyorsa yaparım. Lütfen sesimi duy ve çocuklarımı geri getir” dedi.

“UMUYORUZ Kİ İADESİ SAĞLANACAKTIR”

Sancaktar’ın avukatı Hasan Emrehan Çetin de “Lahey Sözleşmesi’ne göre, 2 çocuk kaçırıldı. Yasaya aykırı olarak yaşadıkları yerden, anneleri tarafından alındılar. Bu konuda şikayetçi olduk. Çocukların Türkiye’ye iadesi için gerekli işlemleri başlattık. Umarız ki iadesi sağlanacaktır” dedi.