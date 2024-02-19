Türk bankasından çalışanlara 5'er maaş ikramiye

Asgari ücretin zamlanması bankacılık sektörüne de etki etti. Yüksek oranlarda kâr elde edilen sektörlerden biri olan bankacılıkta maaşlara yaklaşık yüzde 50 gibi bir oranda zam gerçekleşti. Maaşların zamlanmasından sonra gözler bankaların çalışanlarına vereceği ikramiye ve primlere çevrildi.

HERKESE 5'ER MAAŞ İKRAMİYE

Türkiye'nin önemli bankalarından biri olan Albaraka Türk, çalışanlarına ikramiye verme kararı aldı.

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk katılım bankası olma özelliğini de taşıyan Albaraka Türk, çalışanlarına 5'er maaş ikramiye verme kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta bir araya gelen Albaraka Türk Yönetim Kurulu, yüzde 151 kâra ulaşılmasından sonra bünyesinde çalışanlara ikramiye verme kararını aldı.

3,4 MİLYAR KÂR

Yönetim kurulunun ikramiye verme kararını kesinleştirmesinden sonra 16 Şubat Çarşamba günü Albaraka Türk çalışanlarının hesaplarına ikramiye ücretleri yatırıldı.

Geçtiğimiz yıl 1,4 milyar TL olan kârını yüzde 151 oranında artıran Albaraka Türk, toplam 3,4 milyar kâra ulaştı. Bunun yanı sıra bankanın aktif büyüklüğü de yüzde 59 oranında artarak 232,2 milyar TL'ye vardı.

Albaraka Türk yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk'ün toplanan fon büyüklüğü yüzde 43,6 artarak 161,8 milyar TL'ye ulaşırken, kullandırılan fon miktarı yüzde 40 artarak 104,6 milyar TL oldu. Bankanın kendi kaynakları geçtiğimiz yıla göre yüzde 64,8 artarak 12,4 milyar TL'yi buldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,3 seviyesinde olurken, kredi oranı ise yüzde 1,65 olarak açıklandı.