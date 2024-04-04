Türk basketbolunun acı kaybı. 6 kez sayı kralı olan Barış Küce öldü. Barış Küce kimdir?

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Türk basketbolunun acı kaybı. 6 kez sayı kralı olan Barış Küce öldü. Barış Küce kimdir?
Türk basketbolunun efsane ismi Barış Küce hayatını kaybetti. Barış Küce kimdir?

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Barış Küce hayatını kaybetti.

Küce, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

TED, Fenerbahçe, Altınordu formalarını giyen defalarca kez milli takım formasını giyen Küce, ligde altı kez sayı kralı olmuştu.

Barış Küce, cumartesi günü öğlen Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Hasdal Mezarlığı’na defnedilecek.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek basketbol şubemize ve Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş, basketbol camiamızın kıymetli isimlerinden Barış Küce’nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Barış Küce’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."

BARIŞ KÜCE KİMDİR?

1946 yılında Ankara'da doğdu.

Basketbola Ankara Koleji'nde başladı.

1962-1976 yılları arasında Altınordu, Fenerbahçe ve TED Kolejliler takımlarında forma giydi. 6 kez ligde sayı kralı oldu.

Milli formayı defalarca kez giydi. 1967 yılında Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda bronz ve 1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımın skoreriydi.

Basketboldan sonra tekstil işyine girdi. Pek çok ilde mağazalar zinciri kurdu.

İlk eşiyle üç kez olmak üzere toplam altı kere evlendi. Üç çocuk sahibi oldu.

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