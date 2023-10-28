Türk bayrağı dağıtan zabıta amirini bıçakladı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda,Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Komiser Şakir Caddesi’nde zabıta ekiplerince esnafa Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Zabıta ekipleri bir dükkana girdiğinden iddiaya göre iş yeri sahibi Mehmet B., bayrağa hakaret edince tartışma çıktı.

ZABITA AMİRİNİ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında yaşanan arbedede Mehmet B., Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu'nu bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yunusoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI

Şanlıurfa'da, Cumhuriyet’in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle esnafa bayrak dağıtımı sırasında iş yeri sahibi Mehmet B. tarafından bıçaklanan Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu ameliyata alındı.

FİLİSTİN BAYRAĞININ DA DAĞITILMASINI İSTEMİŞ



Mehmet B., emniyetteki ifadesinde Türk bayrağının yanında Filistin bayrağının da dağıtılmasını istediğini söyleyerek Türk bayrağına saygısızlık etmediğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet B., çelik yelek giydirilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

"YER GÖK KIRMIZI OLACAK"

Yaşanan olaya tepki gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, Ay- Yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp, bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyoruz. Her şeye ve herkese rağmen 'Yer Gök Kırmızı 'olacak.''

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.