Türk bayrağına saldırılarına ilişkin açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Türk bayrağına saldırılarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarında dolaşıma giren Türk bayrağına saldırı görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Türk bayrağına yönelik saldırıları içeren görüntüler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kendiliğinden bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu görüntülerin sosyal medya platformlarında yer aldığını belirtti.

Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını ifade etti. Tunç, ayrıca "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" şeklinde bir açıklamada bulundu.

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