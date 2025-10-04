Türk bayraklı dairede esrarengiz yangın

Kaynak: İHA

Ankara’da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Türk bayrağı olan dairede kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1491 Sokak’ta yer alan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

turk.jpg

Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bir vatandaş "Alevlerden yaralanan oldu mu diye içim içimi yedi. Hatta can kaybı yaşanmaması için dualar ettim. Çok şükür hiç biri yaşanmadı" dedi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw551879-01.jpg

aw551879-02.jpg

aw551879-03.jpg

