Türk bayraklı dairede esrarengiz yangın

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1491 Sokak’ta yer alan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bir vatandaş "Alevlerden yaralanan oldu mu diye içim içimi yedi. Hatta can kaybı yaşanmaması için dualar ettim. Çok şükür hiç biri yaşanmadı" dedi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.