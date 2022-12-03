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Türk bilim insanından Antarktika'da büyük keşif. Alkışlar Gökhan Hocaya

Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk ekibinde yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Halıcı, Antarktika'da tespit ettiği 10 liken türüyle bilime katkı sağladı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 15:02
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Türk bilim insanı Gökhan Halıcı'dan Antarktika'da büyük keşif

Türk bilim insanından Antarktika'da büyük keşif. Alkışlar Gökhan Hocaya
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İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) tarafından bilimsel araştırmalar yapmak üzere 28 Aralık 2016'da Antarktika'ya gönderilen ekipte bulunan Prof. Dr. Halıcı, burada kıtada araştırma üslerindeki çalışmalarda görev aldı.

Ukrayna, Çekya ve Türk üslerinde kaldığı süreçte 200 farklı türe ait 800 örnekle Türkiye'ye dönen Halıcı, likenlerle ilgili çalışmalarına Türkiye'de devam etti.

Halıcı, AA muhabirine, Antarktika'dan topladıkları liken örneklerini TÜBİTAK'ın da desteğiyle sınıflandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Son 50 yılda kutuplarda inanılmaz bir hava sıcaklığı artışı yaşandığına değinen Halıcı, bu artışın yaklaşık 3 santigrat derece olduğunu belirtti.

Sıcaklık artışını ilk olarak organizmalar üzerinde incelenebileceğini anlatan Halıcı, likenlere yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

500 LİKEN ÜZERİNDE ÇALIŞMA VAR

Likenlerin Antarktika'da karasal bitki örtüsünün en baskın organizmaları arasında yer aldığını vurgulayan Halıcı, 500 civarında çalıştıkları liken olduğuna değindi.

Üç defa Antarktika'ya gittiğini anlatan Halıcı, şunları söyledi:

Oradan örnekler topladık. O örnekleri DNA barkodlaması ile tür seviyesinde teşhis ediyoruz. Kıtada 100 yıldır likenlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. 500 civarında tür daha önce rapor edilmişti. Son altı yılda yaptığımız çalışmalarla bilim dünyası için yeni, yani daha önce dünyanın hiçbir yerinden tanımlanmayan 10 yeni türü orada tanımladık ve isimlendirdik. Ayrıca 25-30 civarında diğer kıtalardan bilinen ama Antarktika'da varlığı bilinmeyen türleri tespit ettik.

ANTARKTİKA İNSAN ETKİSİNİN DÜNYADA EN AZ OLDUĞU YER

Antarktika'yı doğal bir laboratuvara benzeten Halıcı, bölgeyi insan etkisinin dünyada en az olduğu yer olarak tanımladı.

Halıcı, son çalışmalarıyla ilgili, "Son seferde iki tür tanımladık. Birisini 'Rhizocaron ozsoyae' olarak adlandırdık. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy hanımın ismine ithafen. İkincisinde ise Antarktika seferlerinde yaklaşık üç ay boyunca evimizden uzak kalıyoruz. Büyük oğlumun ismine ithafen 'Candelariella ruzgarii' olarak adlandırdık ve bilim dünyasına kazandırdık." dedi.

Likenlerle ilgili bilimsel çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Halıcı, Antarktika biyoçesitliliğini belirlemenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Millet
3.12.2022 15:54
Antartika araştırma yapıyor adam hani para az diye ABD ve ab ye gidip manav olan adam tiplilere kapak olsun.  
 
Tozanlı
3.12.2022 15:19
1990 lardan bu yana kuzey rusyanın erimesi ve orda donmuş virüslerin ilerki yıllarda bir salgına sebebiyet vereceği birćok belgeselde ve makâlede yazıldı ne yazıkkı bazı dar kafalar bunu ćok geç anlad  
 
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