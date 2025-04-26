Türk çay devi iflasın pençesinde. Kritik toplantının tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü Gazetesi
Türk çay devi iflasın pençesinde. Kritik toplantının tarihi belli oldu

120 yıllık Türk çay devi Tirebolu 42, mali krizle boğuşuyor. Konkordato sürecindeki şirketin geleceği, 15 Mayıs’taki alacaklılar toplantısında belirlenecek. İflas mı, yeniden yapılandırma mı?

Türkiye’nin köklü çay markalarından Tirebolu 42, 120 yıllık tarihine rağmen mali krizin pençesine düştü. 1905’te kurulan ve Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğan marka, Türk çay sektöründe bir asrı aşkın süredir kalite ve gelenekle anılıyordu. Ancak artan maliyetler, rekabet baskısı ve ekonomik dalgalanmalar, firmanın mali yapısını derinden sarstı. Konkordato ilan eden Tirebolu 42, şimdi ayakta kalma mücadelesi veriyor.

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SÜREÇ HIZLANDI

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Tirebolu 42’ye verilen kesin mühlet sonrası süreç kritik bir aşamaya ulaştı. Mahkeme, şirketin borçlarını yapılandırmak için alacaklılar toplantısının tarihini belirledi. Konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak, alacak kayıtlarını inceleyerek borç yapılandırma planını tamamladı.

TARİH BELLİ OLDU

Tirebolu 42’nin kaderini belirleyecek toplantı, 15 Mayıs 2025’te İstanbul Kartal’daki Titanic Business Otel’de yapılacak. Adi alacaklılar sabah 10.00’da, rehinli alacaklılar ise 12.00’de bir araya gelecek. Toplantıda, şirketin sunduğu konkordato teklifinin kabul edilip edilmeyeceği oylanacak.

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TEHLİKEDE

Tirebolu 42, Karadeniz’in çay kültürünü yıllardır sofralara taşıdı. Ancak sektördeki daralma ve finansal sorunlar, markanın varlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, çay sektöründe artan ithalat ve maliyetlerin yerli üreticileri zorladığını belirtiyor.

Alacaklıların kararı, şirketin geleceğini şekillendirecek. Konkordato planı kabul edilirse, Tirebolu 42 borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilir. Aksi takdirde, iflas kaçınılmaz olacak.

Tirebolu 42’nin yaşadığı kriz, Giresun ekonomisi ve çay sektörü için de alarm zilleri çalıyor. Bölgedeki çay üreticileri ve çalışanlar, markanın kurtuluşu için umutlu bir bekleyiş içinde.

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