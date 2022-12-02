Türk çay kültürü UNESCO listesine girdi

Türkiye ’Türk çay kültürü’nün ’Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması için UNESCO’ya başvuruda bulundu. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan ’Türk çay kültürü’ adaylık dosyası, Fas’ta süren UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı’nda gündeme alındı.

Toplantı ile birlikte ’Türk çay kültürü’, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yerini aldı.