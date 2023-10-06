Türk çiftçisinin sesi ne zaman duyulacak. Çiftçiler köyleri terk ediyor

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Trakya'da çiftçilerin gelir elde edemediği için tarlalarını satarak köylerini terk ettiğini söyledi.

KAYNAK: AA
Türk çiftçisinin sesi ne zaman duyulacak. Çiftçiler köyleri terk ediyor

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Akalın, Türk çiftçisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk çiftçisinin uzun süredir sesini hükümete duyuramadığını ifade eden Akalın, tarım ve hayvancılığın ülke genelinde kan kaybına uğradığını, bu durumun esnaf ve diğer kesimleri de etkilediğini dile getirdi.

"EDİRNE'DE VE TRAKYA'DA KÖYLER BOŞALIYOR"

Yanlış politikalar nedeniyle gençlerin tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemediğini belirten Akalın, "Edirne ve Trakya'da köyler boşalıyor, hane sayısı azalıyor. Çiftçilerimiz tarım sektöründe yaşamını idame edecek gelir elde edemediği için tarlalarını satarak köylerini terk ediyor. Tarım arazileri bir yatırım aracı olarak değerlendirildiği için üretime de bir katkısı olmuyor." diye konuştu.

"DESTEKLERİN ARTMASI GEREK"

Mehmet Akalın, girdi maliyetlerine dikkati çekerek, devletin çiftçilere doğrudan destekleri arttırması gerektiğini söyledi. Köy okullarının kapatılmasının da tarıma darbe vurduğunu ifade eden Akalın, "Köy okullarının açılmasına hız verilmeli, yeni mera alanları oluşturulmalı, yabancılara arazi satışı kesinlikle durdurulmalı, sınır bölgelerindeki çiftçilere ek destekler verilmeli, yerli ürünlerin satışı tamamlanıncaya kadar ithalata izin verilmemeli." önerilerinde bulundu.

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