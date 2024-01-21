Türk Cumhuriyeti Kabinesi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Türk Cumhuriyeti Kabinesi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi
Göyce Zengezur Türk Cumhuriyeti Kabinesi, liderleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mehmet Ali Arslan öncülüğünde, göz kamaştırıcı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Açılışta, Azerbaycan halkının bağımsızlığı için şehit düşen kahramanlar ve Türk dünyasının bedel ödeyen tüm şehitleri duygusal bir anma ile anıldı.

Yeni kurulan Göyçe Zengezur Araştırma Merkezi'nin Genel Başkanı Tunzale Çelebi ve üst düzey kurmayların katılımıyla gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arslan'ın liderliğinde, Ermeni zulmüne karşı sürdürülen uluslararası çabaların ne denli kararlılıkla devam ettiğini gösterdi.

Toplantı, Türk dünyasının önemli bir dönemeçte olduğunu simgelerken, Arslan alınan kritik kararlarla haklı mücadelenin uluslararası alanda güçlü bir destekle sürdürüleceğini vurguladı. Göyce Zengezur Araştırma Merkezi Genel Başkanı Tunzale Çelebi ise, Zengezur halkının birliğini ve tanıtımını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek mücadeleye tam anlamıyla destek verdiklerini ifade etti.

Toplantının sonunda Arslan, tüm kabine ve üst düzey kurmaylara daha büyük başarılar dileyerek, bu çarpıcı zirvenin Türk dünyası için tarihi bir adımı temsil ettiğini vurguladı.

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