Türk demir - çelik şirketi iflas etti. 22 yıldır faaliyet gösteriyordu

Her gün bir yeni iflas haberi görmek mümkün... Ekonomik krizden etkilenen şirketlere bir yenisi de Kocaeli Gebze'den eklendi. 22 yıldır demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC. A.Ş. iflas etti.

Türk demir - çelik şirketi iflas etti. 22 yıldır faaliyet gösteriyordu

Milli Gazete'nin haberine göre, her gün bir yeni iflas haberi geliyor. Sık sık iflas haberlerine rastlamak mümkün. Söz konusu iflas haberleri arasında sadece dev firmaların iflası yok. Küçük ve orta ölçekli şirketler de iflas furyasına katılıyor.

Bu kez iflas eden şirket ise 2001 yılından bu yana demir – çelik, inşaat, döküm ve talaşlı imalat sektörlerinde Kocaeli Gebze merkezli faaliyetlerini sürdüren Almetka Metal ve Makine Sanayi TİC. A.Ş. oldu.

T.C. Gebze İcra Dairesi tarafından verilen ilanda, “ALMETKA METAL VE MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. 'nin Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinin 08/06/2023 tarih ve2023/168 Esas sayılı kararları ile iflasına,iflasın aynı tarih ve saat: 14:00 da açılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.” denildi.

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